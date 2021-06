Sei Regioni sperano nella zona bianca dal prossimo lunedì

Da lunedì 14 giugno altre sei regioni potrebbero passare in zona bianca se il monitoraggio atteso per venerdì dovesse confermare, come si crede, il trend in discesa dei contagi e dell’incidenza ogni 100 mila casi: sono Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia Autonoma di Trento.

Dalla settimana ancora successiva potrebbero poi aggiungersi tutte le altre ad eccezione della Valle d’Aosta, la cui entrata in zona bianca dovrebbe avvenire il 28 giugno.