Sei in Smart working o cerchi uno spazio per studiare in tranquillità? C’è Orto Urbano

In questi mesi si parla tantissimo di Smart Working, moltissimi ragazzi del Sud ormai trasferiti al nord per lavoro sono tornati nella terra d’origine per affrontare questi mesi di post covid. A volte a casa non è sempre possibile avere lo spazio adatto o la concentrazione giusta per poter lavorare o studiare. Ecco la soluzione più semplice, Condividere uno spazio in cui oltre all’ambiente confortevole puoi contare su Wi-fi, presa di corrente, giusto spazio, servizi e soprattutto la possibilità do “condividere” il tuo spazio in “economia” con altri che hanno la tua stessa voglia.

ORTO URBANO è un makerspace e coworking di circa 400 metri quadrati con sede a Manfredonia.

Ci rivolgiamo a piccole imprese, liberi professionisti, artigiani, start-up, designer, studenti, hobbisti, per offrire gli spazi, gli strumenti e i servizi di cui hanno bisogno per realizzare i loro progetti.

Il laboratorio è attrezzato con tavoli da lavoro, macchine di fabbricazione digitale (3 scanner 3D, 6 stampanti 3D, 1 fresa cnc, 1 laser cutter, 1 vinyl plotter, 1 stampante uv, 1 ricamatrice digitale), macchine per cucire elettroniche e meccaniche, banco misure, kit per robotica, schede arduino e attrezzi manuali.

Gli utenti possono:

· imparare ad usare in autonomia le macchine del laboratorio;

· affittare i macchinari, con o senza il supporto di un operatore, per realizzare prototipi e creazioni in tessuto, legno, plexiglass ed altri materiali;

· affittare postazioni di lavoro, box uffici, salette.

Orto Urbano, inoltre, fornisce servizi di scansione, modellazione e stampa 3D.

Ecco le Tariffe:

Visita il sito -> https://www.ortourbano.net/

Visita la Pagina Facebook -> https://www.facebook.com/ortourbanomakerspace/