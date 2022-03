Sei azzurri lasciano il ritiro prima della gara contro la Turchia

Seduta di allenamento nel pomeriggio a Coverciano in vista della sfida con la Turchia in programma martedì sera a Konya, la città dell’Anatolia centrale dove la Nazionale giocherà per la prima volta nella sua storia. Gli Azzurri si alleneranno anche domani pomeriggio e lunedì mattina sui campi del Centro Tecnico Federale per poi partire lunedì pomeriggio alla volta della Turchia ed effettuare all’arrivo il walk around sul terreno di gioco del ‘Konya Büyükşehir Stadium’.

Al termine dell’allenamento, il Ct Roberto Mancini ha deciso di ridurre l’organico della Nazionale in ritiro a Coverciano. Dopo la partenza in mattinata di Verratti, lasciano il Centro Tecnico Federale gli indisponibili Berardi e Mancini, che hanno accusato problemi nel corso della gara con la Macedonia del Nord, e con loro Jorginho, Immobile e Insigne, nell’ambito di un’alternanza prevista in vista dell’amichevole con la Turchia.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

Il programma

Sabato 26 marzo

Ore 16.30 – Allenamento presso il CTF di Coverciano (chiuso*)

Domenica 27 marzo

Ore 16.30 – Allenamento presso il CTF di Coverciano (chiuso*)

Lunedì 28 marzo

Ore 10.30 – Allenamento presso il CTF di Coverciano (chiuso*)

Ore 12.15 – Conferenza stampa Italia da remoto**

Ore 18 italiane (19 locali) –Arrivo a Konya. A seguire walk around al ‘Konya Büyükşehir Stadium’

Martedì 29 marzo

Ore 20.45 italiane (21.45 locali) – Turchia-Italia

A seguire conferenza stampa e rientro in Italia