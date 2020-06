Riceviamo e Pubblichiamo: “Salve vorrei segnalarvi una situazione di sporcizia e inciviltà che oramai esiste da tempo in questa zona. Questa mattina passando per la piazzetta tra vle. Michelangelo e p.le Penati, ho trovato una siringa per terra con tanto d’ago. Spero venga ripulito quanto prima onde evitare che un bambino ci finisca sopra e affinché questa gente incivile impari ad avere rispetto e non riduca in un porcile ovunque vada.”