Segnalazione scempio urbano a Manfredonia

La AVS SANT’ORSOLA, sempre in prima linea per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del bene comune, segnala e denuncia con forza quanto accaduto in una sola notte, la scorsa (quella tra martedì e mercoledì), a Manfredonia.

Qualche becero incivile, approfittando della inusuale situazione dovuta all’emergenza Covid-19, che costringe tantissimi a stare in casa, con losco fare, ha pensato bene di ammorbare strade e giardini comunali sversando rifiuti di ogni genere. È davvero surreale quello che stamane qualche cittadino ha constatato: mobili, rifiuti, carrelli per la spesa, frigoriferi ecc. Tutto questo nel pieno centro cittadino, nei pressi di via Orto Sdanga.

Ci rivolgiamo dunque al gentile commissario prefettizio, al comando della polizia municipale e alla ditta appaltatrice Ase affinché adesso vengano presi i dovuti provvedimenti e magari vengano scovati i responsabili. In zona ci sono telecamere a circuito chiuso che potrebbero aver ripreso i rei. Confidiamo in un pronto e risoluto intervento.



Grazie a quanti sono con noi in questa lotta contro l’indifferenza e l’inciviltà.

Il direttivo AVS SANT’ORSOLA