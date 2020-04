Secondo report servizi gratuiti “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco” della Croce Rossa Italiana

ll Ministero della Salute invita la popolazione a non uscire di casa ed a non recarsi in luoghi affollati, ormai da settimane, a causa del perpetuarsi dell’emergenza Covid-19, il cosiddetto Coronavirus.

Il 15 marzo scorso il Comitato di Manfredonia e l’Unità Territoriale di San Giovanni Rotondo della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la “PASER” di Manfredonia e tutte le Associazioni di Volontariato di San Giovanni Rotondo, hanno attivato due servizi gratuiti rivolti alla popolazione: “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco”, per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità a Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

Eccovi i numeri della settimana dal 23 al 28 marzo:

Manfredonia

Pronto Farmaco 39 consegne

Pronto Spesa 13 consegne

San Giovanni Rotondo

Pronto Farmaco 28 consegne

Pronto Spesa 2 consegne

Ci sono anche stati spostamenti nelle vicina Foggia per recuperare farmaci salva vita, oltre che trasporti di bombole d’ossigeno ai piani alti.

Ricordiamo la collaborazione da parte delle farmacie ed i supermercati della città che fanno saltare la fila ai volontari, immediatamente riconosciuti grazie alle divise che indossano.

È possibile usufruire dei servizi su prenotazione chiamando il numero

0884 273921, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato per il territorio di Manfredonia.

Mentre, per San Giovanni Rotondo:

il numero di utilità pubblica attivo per le richieste e a cui risponderanno gli operatori della coop Cantieri di Innovazione Sociale è 377/0867917 ed è attivo tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

