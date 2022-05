Secondo giorno di sciopero dei lavoratori della ditta di pulizie della Romeo spa (Amendola)

Secondo giorno di sciopero dei lavoratori della ditta di pulizie della Romeo spa (cantiere Amendola), domani è previsto un’ulteriore giornata di mobilitazione.

I lavoratori della Romeo spa hanno proclamato lo stato di agitazione vs. la Società Romeo Gestioni

Spa, con relativa procedura di raffreddamento in Prefettura in data 17/03/2022. Tale

proclamazione proviene dalle dichiarazioni della Società Romeo Gestioni Srl di assumere

ulteriore personale in alternativa alla richiesta delle OO. SS. di distribuire in modo equo le

ore messe a disposizione ai lavoratori già presenti sul cantiere, che possiedono parametri

orari individuali part-time molto esigui.