Seconda edizione della ‘Est in Fest’

Sabato 24 Luglio presso l’ Arena Sport Center ( ex impianti sportivi Salvemini) andrà in scena la 2° edizione della “EST IN FEST”Per l’ occasione 4 squadre si sfideranno in un mini torneo di calcio a 7.



Una delle 4 squadre sarà formata da alcuni ex calciatori del Manfredonia e vecchie glorie ( a breve sveleremo i nomi dei componenti della squadra).

Dopo il torneo spazio al lato musicale della serata, a tenerci compagnia ci saranno Dj Alberto da Fasano, che con le sue sonorità reggae aprirà la danze, a chiudere la serata ci penseranno i NOTRUST, a loro l’ arduo compito di selezionare i giusti dischi per tenere svegli i presenti.



Noi…siamo pronti!

Ricordiamo a tutti che parte del ricavato della LOTTERIA sarà destinato alla CASA FAMIGLIA “SPERANZA” di Manfredonia.

Vi aspettiamo numerosi.

Dedicato a chi ci ha lasciato con il Donia nel cuore