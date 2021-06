Seconda dose con Pfizer per i vaccinati AstraZeneca under60 a Manfredonia. Scopri i dettagli

Tutti i prenotati per sabato 12 e domenica 13 giugno per la seconda dose di AstraZeneca (Vaxzevria) che hanno meno di 60 anni, potranno ricevere il vaccino Pfizer presso l’hub della Sacra Famiglia da lunedì 14 giugno. Pertanto, per la seconda dose di AstraZeneca potranno recarsi presso l’hub solo gli over 60.



In attesa di ulteriori direttive dalla Regione Puglia, da lunedì si continuerà con la seconda dose di Pfizer a tutti i prenotati che hanno meno di 60 anni e hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca.