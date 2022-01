“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” presidio pubblico in ricordo della Shoah nella sede del PD

Il PD di Manfredonia comunica che oggi dalle ore 18.00 presso la sede del Partito Democratico in Via del Seminario 1, sarà allestito un presidio pubblico in ricordo della Shoah e della tragedia del popolo ebraico. Saranno proiettate immagini, e sarà allestita una esposizione di vignette e pietre di inciampo.