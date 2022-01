Scuole, confronto tra l’Amministrazione comunale e gli Istituti scolastici di Manfredonia

Care mamme, cari papà,

rispetto all’evoluzione della situazione pandemica, unitamente al prosieguo della quotidiana azione di interlocuzione e monitoraggio con le competenti Istituzioni (Prefettura, Regione, Asl, Provincia), nella giornata di ieri l’Amministrazione comunale ha provveduto a convocare per domani pomeriggio presso Palazzo di Città i rappresentanti di tutti gli Istituti scolastici di Manfredonia e dei medici per confrontarsi, dati ufficiali alla mano, sulle eventuali singole criticità e necessità a cui far fronte per contagi di inseganti, studenti-famiglie e personale scolastico.

Al momento, essendo gli Istituti scolastici chiusi da più di quindici giorni, neanche l’Asl è in possesso di dati specifici che possano costituire un quadro sanitario preciso.

All’esito di questo incontro sarà data opportuna comunicazione ai cittadini.

Altresì, in vista del rientro in classe, l’Amministrazione comunale ha provveduto alla programmazione dell’accensione anticipata dei termosifoni per prevenire il disagio degli ambienti freddi e poco accoglienti dopo la chiusura per le festività di natalizie.

Gianni Rotice – Sindaco del Comune di Manfredonia