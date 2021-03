Scuole chiuse anche per i figli dei medici: Dad per tutti tranne che per disabili e attività di sostegno

Didattica a distanza (a casa) o didattica in presenza (a scuola)? Chi deve “rassegnarsi” alla prima e chi ha “diritto” alla seconda? La risposta è: Dad per tutti tranne per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (i Bes), e per le attività di laboratorio. Una nota del ministero infatti dopo la confusione dei giorni scorsi, confusione montata soprattutto nelle chat di classe, chiarisce la questione.

