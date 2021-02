Scuola, prende ufficialmente il via la somministrazione dei vaccini – Video

Ha preso ufficialmente il via ufficialmente la somministrazione da parte della ASL Foggia del vaccino al personale, docente e non, di scuole e università, a partire dalle scuole dell’infanzia comunali.



La giornata di oggi è dedicata alla somministrazione del vaccino nella scuola dell’infanzia comunale “Luigi Sturzo”, in viale degli Aviatori, a Foggia. La calendarizzazione delle altre scuole del territorio provinciale procederà, in parallelo e gradualmente, con la somministrazione del vaccino alle persone ultraottantenni che, in questo caso, prenderà il via, come previsto, il 22 febbraio prossimo. L’intervista al dg ASL Foggia Vito Piazzolla e all’insegnante Stefania Albanese (prima docente vaccinata in Capitanata).