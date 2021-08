Scuola, Lopalco: “Da lunedì in Puglia vaccini a studenti”

Da lunedì la nostra attenzione si concentrerà sulla platea degli studenti che chiameremo a vaccinarsi uno ad uno. Partiamo già con dati incoraggianti: nella fascia dei pugliesi di 12-19 anni il 51,8%, che corrisponde a 166.506 giovani, hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino. Sopra la media nazionale che è del 47,2%. Questo è il segno dell’immenso e capillare lavoro che stiamo portando avanti come sanità pugliese in sinergia con la protezione civile regionale”. Lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Da lunedì 23 agosto, quindi, in Puglia inizieranno le vaccinazioni anti Covid riservate agli studenti. Le somministrazioni verranno effettuate nei centri vaccinali presenti sul territorio, ma ci sarà una corsia preferenziale.

fonte: https://www.trmtv.it/primo-piano/2021_08_20/290880.html