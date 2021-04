Scuola, la soluzione dell’on. Troiano: “Aule all’aperto”

“E’ di questi giorni la decisione del Governo di riaprire gli istituti scolastici fino alla prima media, anche nelle zone rosse, per riportare ad una situazione di normalità almeno gli studenti più giovani e i bambini dei nidi, agevolando i genitori che lavorano e che non possono contare sull’aiuto di nonni o babysitter. Risulta quanto mai necessario, ripensare all’organizzazione didattica, in questo periodo di emergenza pandemica, con l’istituzione di aule all’aperto, in modo da agevolare il distanziamento tra gli alunni che, al contatto della natura possono giovarsi di una situazione meno stressante e ricca di stimoli. Ritengo inoltre opportuno pensare ad un periodo estivo in cui gli istituti possano tornare ad essere riferimento per i giovani e le famiglie, con attività che aiutino a ricreare la socialità persa in tutti questi mesi di isolamento forzato, il tutto con le giuste garanzie di tutela per i lavoratori del comparto, dagli insegnanti al personale ATA”.

Queste le affermazioni dell’Onorevole pugliese Francesca Troiano a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, prevista dal Governo di Mario Draghi. “Auspico che si possa presto arrivare ad adottare questesoluzioni anche perché da qui alla chiusura dell’anno scolastico, avremo condizioni climatiche adatte con temperature ideali e la natura che da il meglio di sé.”

