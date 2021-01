“Scuola in Puglia: è come se non avessimo un’amministrazione regionale”

Esistono persone che avvertono profondamente l’importanza della Scuola in una società e altre che si limitano solo a dire di tanto in tanto che la Scuola è importante. Il pasticcio pugliese sulla Scuola, sempre più ingarbugliato, nasce perchè a governare questa Regione c’è una squadra di persone per cui la Scuola è importante solo a parole.

Tanto è vero che l’avvio della didattica in presenza viene rimandata continuamente e, addirittura, la scelta tra didattica in presenza e a distanza “sbolognata” ai genitori, COME SE NON AVESSIMO UN’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, pagata proprio per guardare i dati, prendere decisioni, comunicarle chiaramente.

Invito Michele Emiliano a riconoscere finalmente alla Scuola (anche a quella dell’infanzia) la giusta priorità e informarci sugli ADEGUAMENTI DEL SISTEMA DI TRACCIAMENTO E DI TRASPORTO PUBBLICO, che devono ripristinare le condizioni per la didattica in presenza.

I ragazzi hanno bisogno di andare a scuola, l’#Istruzione può anche in qualche modo sopravvivere con la DAD ma si avverte ormai in maniera insostenibile la mancanza di quelle interazioni sociali che fanno crescere ogni individuo.

Antonella Laricchia