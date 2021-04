Scuola in Capitanata: Torna in classe solo 1 su 10. I prof e i presidi: “Siamo dispiaciuti”

Gli studenti e le famiglie in Capitanata scelgono la didattica a distanza, specie per le superiori. Solo 1 studente su 10 in classe ha deciso di tornare in classe. La delusione di docenti e presidi. “Pesa un pò, siamo un pò dispiaciuti, avremmo voluto condividere l’ultimo periodo dell’anno” Molti hanno preferito la didattica da casa per evitare i contagi. Le previsioni dicevano che almeno il 70% avrebbero scelto la classe, invece meno del 10% hanno scelto di tornare tra i banchi.