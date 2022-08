Scuola del Fumetto Gulliver: ripartono i corsi

Tutto pronto per il nuovo anno accademico della Scuola del Fumetto Gulliver di Giuseppe Guida. Start martedì 6 settembre.

Martedì 6 settembre alle ore 17.00 riparte la Scuola del Fumetto Gulliver di Giuseppe Guida. Riconfermata la possibilità di seguire i corsi sia online che in presenza presso la sede foggiana dell’IRSEF in via Lecce al civico 2.

Questa l’offerta formativa dell’anno scolastico 2022/2023: graphic journalism, anatomia, sceneggiatura, scrittura creativa, animazione, disegno umoristico, filmmaking, manga, illustrazione, pittura realistica.

Il tutto con docenti specializzati e nomi importanti del panorama nazionale: Giuseppe Guida (fumettista e illustratore, docente di Storia dell’Arte, formatore per Lisciani Scuola, Direttore Artistico Festival Del Nerd, autore per La Ruota Edizioni, Notes Edizioni, Round Robin Editrice), Simona Simone (fumettista, pittrice, scultrice e docente di Lettere e Storia dell’Arte, ha pubblicato per Absoluteblack, EF, Cyrano Comix e per il webcomic DAVVERO di Paola Barbato), Alessandro Di Virgilio (sceneggiatore, autore per Becco Giallo, Round Robin, Tunué, Editoriale Aurea, Edizioni Star Comics, SBE), Francesca Caizzi (scrittrice, sceneggiatrice, editor e tutor per le scuole per la Gemma Edizioni), Luca Usai (disegnatore e illustratore di molte storie per Topolino e di graphic novel per l’universo Disney), Umberto Mentana (docente di Discipline Audiovisive-Cinema-Sceneggiatura, critico cinematografico, filmmaker indipendente e sceneggiatore di fumetti, autore per NPE e Bietti Edizioni) e Angela Vocale (finalista al Concorao Mod Portrait 2020-mostra collettiva al MEAM Museo d’Arte Moderna di Barcellona, ha insegnato alla Barcelona Atelier of Realist Art, alla Blanch Art School, alla Scuola Superiore di Arti Applicate Super di Milano, è stata finalista al Premio Gredos), Valeria Pompa (disegnatrice manga, pubblica on line dal 2011). Anche quest’anno in calendario workshop, masterclass e incontri con gli autori.

Collegata alla Scuola è lo Studio Gulliver, un collettivo di professionisti del settore che lavora su progetti editoriali di varie case editrici, sia con i singoli autori che con committenti privati e che aiuta gli studenti più meritevoli della Scuola ad inserirsi all’interno di un percorso professionale.

Nei suoi 7 anni di vita, la Scuola di Fumetto ha anche pubblicato 14 allievi e oggi, con questo nuovo corso, si pone l’obiettivo di immettere i propri allievi direttamente nel percorso lavorativo grazie alla partnership con case editrici del calibro di Lisciani Editrice, Gemma Edizioni, Round Robin Editrice, La Ruota Edizioni e Notes Edizioni.

Per info e iscrizioni: www.scuoladelfumettogulliverfoggia.it e 3931187115.