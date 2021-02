Scuola, Bianchi: “Esame di maturità 2021 senza scritti, un elaborato per l’orale”

Come per l’esame di maturità 2020, anche quest’anno niente prove scritte per gli studenti che si accingono a lasciare la scuola superiore. E’ quanto deciso dal neoministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha svelato al Corriere della Sera come si svolgerà l’orale: “I maturandi dovranno preparare un ampio elaborato sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Da qui comincerà l’orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline”.

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Bianchi ha sottolineato che non ci sarà un accesso automatico all’esame, così come avvenuto l’anno scorso a causa della pandemia di Covid-19, ma l’ammissione “sarà disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe”.