Scrutatori elezioni, PD Manfredonia: “Sorteggio integrale”

Il Partito Democratico di Manfredonia lancia un appello a tutte le forze politiche, alle liste civiche presenti in consiglio comunale, ai movimenti, ai componenti della Commissione elettorale e al Sindaco di Manfredonia Ing. Gianni Rotice, affinché la designazione degli scrutatori, che renderanno possibili le operazioni nei seggi il prossimo 25 Settembre in occasione delle elezioni politiche per il rinnovo dei due rami del Parlamento, avvenga esclusivamente con il metodo del sorteggio integrale.

Riteniamo che debba terminare la spartizione politica vista all’opera in occasione del Referendum del 12 Giugno scorso e che sia doveroso concedere a tutti i cittadini, iscritti alle liste elettorali e ritenuti idonei, la possibilità di adempiere a tale fondamentale compito per la democrazia .

Auspichiamo con fiducia che la nostra proposta possa incontrare l’adesione dei partiti e dei movimenti cittadini e che il sorteggio integrale sia il metodo più utile a ristabilire un rapporto di fiducia tra cittadini e le istituzioni.