Scrive una lettera al premier Draghi chiedendo la riapertura delle palestre

Succede a Foggia, dove Giuseppe Scarano titolare di un centro sportivo qualificato, decide di scrivere al premier Draghi per chiedere la riapertura immediata dei centri sportivi come il suo.

Si è parlato delle palestre come un luogo che può essere vettore di contagi, in realtà la maggior parte delle palestre sono un luogo di salute, benessere e prevenzione, nel quale lavorano persone formate dalle università italiane per prevenire i rischi e condurre attività di esercizio fisico.

Scarano aggiunge: “Stiamo vivendo un caso di ingiustizia sociale, in quanto se sono chiuse le palestre dovrebbero essere chiusi tutti i luoghi in cui si svolge fisioterapia e riabilitazione geriatrica o neurologiche, in quanto le palestre come la mia svolgono attività di rieducazione al movimento”