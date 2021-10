Scritte a San Marco in Lamis. PRC: “Siamo preoccupati”

La Federazione Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Foggia esprime forte preoccupazione per le infamanti scritte apparse sul muro della Chiesa Madre di San Marco in Lamis.

Disegnare svastiche, augurare la morte ai comunisti che hanno rappresentato e rappresentano un baluardo a difesa dei diritti e della Costituzione nata dalla Resistenza, alla Cgil, la più grande organizzazione sindacale già duramente colpita pochi giorni fa da forze dichiaratamente fasciste a Roma, non può passare sotto silenzio. Ancora più grave che questo attacco avvenga il giorno dopo la grande manifestazione svoltasi a Piazza San Giovanni e che ha visto la partecipazione di oltre centomila persone.

Ci auguriamo che al più presto venga fatta piena luce sull’accaduto e i colpevoli di questo scellerato gesto, puniti. Il fascismo e la sua apologia devono essere contrastati in ogni occasione, anche in quelle che possono sembrare delle semplici bravate. Bisogna prosciugare definitivamente il brodo di coltura in cui prosperano vecchi e nuovi rigurgiti del ventennio.