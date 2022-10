Scopri, Conosci, Frequenta! Ecco La Traccia Nascosta

In un’atmosfera familiare e volutamente retrò, dalla musica al cinema, dalla conoscenza al benessere, La Traccia Nascosta A.P.S., non è solo un luogo dove passare il tempo, ma dove si investe il proprio tempo costruendo relazioni, attraverso l’incontro e il dialogo interculturale tra generazioni partendo dal nostro amato Territorio.

Ma cos’è La Traccia Nascosta?

#latracciaècasa

Condividere la quotidianità dopo il lavoro o lo studio, svagarsi con gli amici, è di sicuro il punto centrale dell’associazione. Organizziamo feste a tema con dress code, perché non ci prendiamo mai sul serio, ed ogni occasione è motivo per mascherarsi e far festa. Non mancano Karaoke organizzati, ma anche improvvisati con la complicità di una chitarra, perché cantare mette allegria.

Con i giochi di società, ci conosciamo meglio e impariamo. Come a casa guardiamo e commentiamo le partite di calcio o programmi TV, perché insieme è più divertente. Ma se non ti va, puoi scegliere un libro dalla libreria leggerlo subito oppure prenderlo in prestito.

La sede, o meglio “casa”, è aperta da lunedì a sabato dalle ore 20,30.

#latracciaèmusica

Come si potrebbe vivere senza?

La sala prove e la possibilità di registrare è il nostro legame stabile con la musica da sempre. Mentre il palco continuerà ad ospitare concerti (anche in streaming) di band e solisti locali, nazionali ed internazionali, si aggiungeranno le interviste ai musicisti con video pubblicati on line in anteprima.

Le jam session, offrono un palco organizzato a disposizione di chi ha voglia di improvvisare o di suonare un brano con gli amici. Contest, festival e selezioni musicali, con lo scopo di scovare artisti emergenti e dare loro visibilità per continuare a credere nel loro sogno.

#latracciècinema

Silenzio in sala e luci spente, è il momento di condividere Emozioni.

Un cinema di comunità, con cineforum e proiezioni di film e cortometraggi indipendenti, provenienti da tutto il mondo, una finestra dove osservare culture e punti di vista differenti, stimolando un altro tipo di approccio sia alla relazione che alla fruizione culturale. Il Festival, che propone,prime visioni di film e cortometraggi indipendenti, sta diventando un riferimento per tutti quegli autori che non accettano compromessi, e che vogliono condividere le proprie storie con chi possa apprezzarle al di fuori degli schemi classici del budget stratosferico, dei grandi nomi di richiamo, e del successo al botteghino.

Novità di questa stagione: raddoppia l’appuntamento mensile dei Live Screening e si aggiungono interessanti incontri con registi indipendenti.

#latracciaèconoscenza

Con le presentazioni di libri, video, brani musicali ecc.. conosci in anteprima le novità e puoi parlare con gli autori, scoprendo tutte le curiosità.

– Conversazioni con il Territorio – Incontri per conoscere la nostra storia, conversando con le associazioni culturali, i docenti e i professionisti di settore, con l’obiettivo, di far nascere un gruppo o una rete di persone attive alla salvaguardia e promozione, favorendo lo scambio di idee e progetti.

– Dialoghi con la città – Siamo tutti cittadini del mondo, sempre connessi, seppur mai realmente presenti. Impariamo ad amare la nostra città Manfredonia, dimostrando voglia di crescere, costruendo un dialogo con domande e proposte rivolte agli organi competenti, in un talk dove parlare di tutti gli argomenti promuovendo progetti di intelligenza collettiva che valorizzano il bene comune. Laboratori creati per giovani con la finalità di potenziare il naturale potenziale, per poi mostrare il proprio prodotto elaborato nelle manifestazioni dedicate.

Seminari di approfondimento per tutte le età, per “rubare la sapienza” e affrontare con coscienza e conoscenza la vita.

#latracciaèbenessere

Torna il Corso di Yoga (Ananda e Yin), seguiti dalla brava e preparata insegnante Donatella Damato. Lo Yoga, la buona pratica che oltre agli innumerevoli benefici fisici, migliora la visione di se stessi all’interno del mondo e della comunità in cui vive. Seminari e workshop, ci permetteranno di conoscere particolarità e varianti della cultura yogica.

Novità assoluta di questo nuovo anno associativo è il Menù “Buono&Sano” curato dalla Dott.ssa nutrizionista Valentina Trimigno. Una vera novità sana e gustosa per tutti coloro che vogliono aver cura della propria alimentazione.

Inoltre, attraverso gli incontri affiancati anche da psicoterapeuti, parleremo di cultura alimentare, facendo chiarezza e sfatando false credenze, ma soprattutto migliorare il rapporto con il cibo, approcciandosi in modo consapevole.

Incontreremo anche piccole e grandi aziende agro-alimentari, conosceremo la loro realtà, i loro prodotti e le lavorazioni, infine, non mancheranno le degustazioni.

#latracciaèformazione

Supportiamo lo sviluppo sociale e lavorativo

Siamo sede di The Sky Walker srl, ente di formazione, che ha sviluppato un approccio innovativo alla formazione, costruendo corsi, riconosciuti e abilitanti adatti ad ogni esigenza.

Collaboriamo e promuoviamo il corso Food&Beverage Experience Management di Manfredonia del ITST (Istituto Tecnico Superiore del Turismo) che punta a formare un profilo che opera in qualità di responsabile e che gestisce tutte le attività legate alla ristorazione, sia nel ambito di strutture alberghiere che ristorative, sia nelle diverse forme attraverso cui si esprime una offerta ristorativa (catering, eventi enogastronomici, etc.).

Promuoviamo il corso abilitante di Progettista di Quartiere è un’intuizione innovativa e contemporanea relativa ad una nuova figura professionale formata per individuare e attivare soluzioni concrete a micro esigenze economiche e di relazione sociale. Una figura che si muove ed opera in micro-contesti, quartieri, piccole zone urbane o piccoli comuni, che necessitano di interventi semplici e veloci per ripristinare tessuto sociale, apportare innovazione, benessere collettivo e microeconomia su scala locale.

Resta sempre aggiornato segui #LaTraccia

La nostra programmazione è su tutti i canali social e sul nostro sito link . Molte delle nostre attività riguardanti la musica, la conoscenza, saranno in diretta streaming.

Sede Associazione Via San Francesco 66 Manfredonia

Partnership

Sipontum Arthouse International Film

Cedrospeziato…non solo food!

ManfredoniaTV

The Sky Walker srl

Progettista di Quartiere

ITST Food e beverage experience management

Collaboratori

Ins.te Donatella damato

Regista Vincenzo Totaro

Dott.ssa Valentina Trimigno

Dott.ssa Angela la Torre

Domenico Lombardi

Dott.ssa Sabrina Vasciaveo

Staff La Traccia Nascosta A.P.S.