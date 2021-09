Scoppio Enichem, Moscone: “Continuiamo a far sentire la nostra voce”

Suono delle campane domenica 26 Settembre alle ore 09:40



“La nostra Chiesa locale è più che mai sensibile alla questione ambientale

quale questione di ecologia integrale che abbraccia la migliore qualità di vita

e la migliore qualità della vita e la salute dell’uomo”



(da “In Cristo trasfigurati”, lettera pastorale 2021-2026 di Padre Franco Moscone

Arcivescovo di Manfredonia – Vieste- San Giovanni Rotondo, p. 88)



In occasione del 45° anniversario dello scoppio della torre Enichem contenente

arsenico, avvenuta la domenica 26 Settembre 1976 alle 9.40 ed in preparazione

alla 49ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, dal titolo “Il Pianeta che

speriamo”, la nostra Chiesa Diocesana vuol far sentire viva e forte la sua voce,

pronta a discutere, valutare, discernere, incoraggiare o denunciare, e

contemporaneamente tenere aperto il dialogo con le Istituzione in merito a

questioni di rilevanza sociale, ambientale, economica e lavorativa.

Nella memoria di tale triste anniversario la Chiesa Diocesana è presente per

ricordare e continuare a camminare accanto alla popolazione ed a servizio del

territorio.



Pertanto invito tutti i sacerdoti delle Città di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e

Mattinata a suonare a distesa la domenica 26 Settembre 2021 alle ore 09:40 le

campane delle proprie chiese e spiegando nelle omelie ai fedeli la motivazione

ed esortando la lettura della Lettera Pastorale al paragrafo 4.1. Per una “ecologia

integrale” che trasfigura l’AMBIENTE.



Manfredonia, 13 settembre 2021

p. Franco Moscone crs

Arcivescovo