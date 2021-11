Scoperti 27 “furbetti” del reddito di cittadinanza, nel foggiano un cittadino omette di dichiarare 8 terreni coltivati

Attraverso dati e documenti falsi erano riusciti ad ottenere il reddito di cittadinanza illecitamente, ma la cosa non è sfuggita agli uomini della Guardia di Finanza di Fermo che ha scoperto 27 “furbetti” che avevano percepito indebitamente 70 mila euro e che sono stati denunciati.

I finanzieri del Comando provinciale di Fermo, con la costante collaborazione dell’Inps, per 8 volte hanno rilevato l’assenza del requisito della cittadinanza. I richiedenti, infatti, tutti stranieri, non possedevano al momento della presentazione dell’istanza un permesso di soggiorno idoneo per l’ottenimento del sussidio.

Rilevante è il caso di un cittadino italiano che ha omesso di comunicare le proprie possidenze immobiliari. Pur riscuotendo regolarmente il beneficio in parola per 11 mesi, è risultato essere proprietario di otto terreni coltivati nella provincia di Foggia (uliveti, vigneti e mandorleti), non indicati nell’autocertificazione prodotta insieme all’istanza.