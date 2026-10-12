Sconfitta per l’Accademia Calcio Monte

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SECONDA GIORNATA | UNIVERSAL FOGGIA – ACCADEMIA CALCIO MONTE

Si chiude con una sconfitta per 2-0 la seconda giornata di campionato per l’Accademia Calcio Monte, impegnata in trasferta contro l’Universal Foggia.

La gara si apre subito con una nota negativa: il capitano Diego Quitadamo è costretto a lasciare il campo nei primissimi minuti per infortunio.

L’Accademia Calcio Monte disputa un primo tempo ordinato, mostrando una buona organizzazione e riuscendo a tenere il campo contro una squadra attrezzata e ambiziosa. Bonito è protagonista con alcuni interventi importanti, contribuendo a mantenere inviolata la porta e a chiudere la prima frazione sullo 0-0.

Nella ripresa, i padroni di casa trovano il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfruttando le proprie qualità nel gioco aereo. L’Universal continua a guadagnare campo e, ancora da corner, trova la rete del raddoppio. L’Accademia fatica a reagire e a costruire occasioni per riaprire la partita, ma resta compatta fino al fischio finale.

Una sconfitta dalla quale ripartire, consapevoli delle difficoltà incontrate e del lavoro che ancora ci attende. La strada è lunga e il percorso è appena iniziato: serviranno impegno, umiltà e determinazione per continuare a crescere.

Ora testa al prossimo appuntamento. Insieme, senza mollare.