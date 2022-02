Scomparsa Loredana Olivieri, nota ARCI

Testarda, lucida, combattiva, infaticabile, sempre dalla stessa parte, delle donne, degli ultimi. Una vita vissuta senza sconti a nessuno, soprattutto a se stessa. Era in prima fila, sempre, in ogni battaglia di giustizia civile, era compagna di tutte e di tutti e rappresentava appieno il valore ed il significato più profondo di quella parola “compagna” oggi forse troppo sbiadita. Ha lasciato l’impronta, Loredana. Ora ogni sua battaglia diventerà la nostra. È il solo modo che abbiamo per onorarla.

ARCI