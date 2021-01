Scomparsa Ciavarella, messaggi di cordoglio da tutto il Gargano e da Raffaele Piemontese

Circa un anno fa, nel giorno in cui arrivavano notizie di un contagiato pugliese da COVID-19, avevo l’onore di completare un lavoro svolto insieme a Costantino Ciavarella e alla comunità di San Nicandro Garganico da lui guidata, per la valorizzazione del castello normanno-aragonese.Stanotte la pandemia si è portata via una brava persona.

Sono vicino alla famiglia e a tutti i sannicandresi.

Raffaele Piemontese

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dai primi cittadini di Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Mattinata, Vieste, Vico del Gargano e Cagnano Varano.