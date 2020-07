Scioglimento Comune Manfredonia, Riccardi e Zingariello “incandidabili”. Per Conoscitore rigettata la domanda: è candidabile

Il Tribunale di Foggia ha stroncato le mire politiche di Angelo Riccardi e Salvatore Zingariello confermando l’incandidabilità dell’ex sindaco e dell’ex vice-sindaco della città di Manfredonia, in merito allo scioglimento per mafia.

Rigettata, invece, la domanda di incandidabilità proposta per Antonio Conoscitore, ex consigliere comunale, difeso dal collegio difensivo composto dall’avv. Gabriele Bavaro, avv. Pierpaolo Fischetti ed avv. Pietro Schiavone.

Per Riccardi e Zingariello l’incandidabilità riguarda le elezioni per la Camera, per il Senato, per il Parlamento europeo, nonché alle regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.