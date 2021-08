Scioglimento Comune Foggia, le parole di Gelsomino

“La notizia dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Foggia non lascia indifferenti e chiaramente ferisce chi, da sempre, ha a cuore le sorti di questa provincia. I prossimi mesi saranno importanti e delicati per una reale ripartenza del territorio. Troppo a lungo, infatti, anche lo stesso sistema della rappresentanza di impresa ha rimandato un confronto serio e strutturato sul tema della legalità all’interno delle istituzioni pubbliche.

È notizia di ieri che la CCIAA si è costituita parte civile all’udienza preliminare del processo contro alcuni membri della Società foggiana scaturito dall’operazione portata a termine nel 2018 e denominata Decima Azione Bis. Anche l’associazione Confcommercio provincia di Foggia non farà mancare il suo apporto nella lotta alla criminalità, come d’altronde ha sempre fatto. Il benessere del territorio e delle generazioni future passa indiscutibilmente attraverso l’affermazione delle forze sane e produttrici che sono in maggioranza in questa provincia”. Così il presidente di Confcommercio provincia di Foggia e della Camera di Commercio foggiana, Damiano Gelsomino.