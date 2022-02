Schiacciata in volo e show, Tamberi dopo l’oro alle olimpiadi si prende l’All Star Game NBA

Il campione olimpico Gianmarco Tamberi ha preso parte al Celebrity All Star Game giocato nella scorsa serata a Cleveland.

Schiacciata in volo e tanto show per l’atleta italiano che chiude con 15 punti e 10 rimbalzi, giocando con un entusiasmo contagioso, come se quella fosse la partita che sognava di giocare da ragazzino.