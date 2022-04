Schiacciata di patate

Voglia di una pizza ma non avete tempo per la lievitazione? Idea per un salvacena facile e veloce?

Ecco la ricetta di Costanza.

Ingredienti:

-200 gr di farina

-350 ml di acqua

-350 gr di patate

-50 ml di olio di oliva

-1 cucchiaino di sale

-Rosmarino

Procedimento:

-In una ciotola mettere l’acqua, l’olio, il sale e mescolare con una frusta

-Aggiungere poco per volta la farina

-Infine aggiungere le patate tagliate molto sottili

-Disporre su una teglia ricoperta con carta da forno bagnata e strizzata

-Ricoprire con un po’ di rosmarino

-Infornare nel forno caldo ad una temperatura di 200° e cuocere per circa 35 minuti fino a doratura delle patate

-Appena sfornata spennellare con dell’olio

Reel ricetta