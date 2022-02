Scendono i dati covid in provincia di Foggia e diminuiscono i ricoveri al Riuniti di Foggia

Scende il numero di pazienti Covid ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Attualmente, stando al tradizionale report settimanale aggiornato a oggi, 28 gennaio, ci sono 134 persone in ospedale.

I DATI: Andando nel dettaglio, ci sono 11 pazienti in Rianimazione (due in meno della settimana scorsa), mentre cresce di uno il numero di pazienti in Malattie Infettive, popolato ora da 67 persone. Scendono a 24 i letti occupati in Pneumologia.

GLI ALTRI REPARTI: Otto persone sono nel reparto di Malattie Infettive a Indirizzo chirurgico, 10 (4 in più di sette giorni fa) in Malattie Infettive a indirizzo Ostetrico – ginecologico, una in Malattie Infettive a indirizzo Psichiatrico e 13 in Malattie Infettive a Indirizzo Gastroenterologico. L’età media dei ricoverati è di 68 anni, con una maggioranza di maschi (57%). Ci sono, infine, anche 9 pazienti in Medicina d’urgenza