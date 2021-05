Scende ancora Rt e tocca 0.78, ridotta anche incidenza a 66/100.000. Alcune Regioni verso il “bianco”

In calo per la seconda settimana consecutiva l’indice Rt in Italia: che negli ultimi sette giorni si è attestato a 0,78, la scorsa settimana era a 0,86, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio della cabina di regia.

Come previsto quindi tutte le Regioni finiscono in giallo, visto che la Valle d’Aosta uscirà dall’arancione.

Tre Regioni, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, oggi sono al secondo monitoraggio sotto i 50, quindi la prossima settimana potrebbero effettivamente diventare bianchi. Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo sono invece al primo, quindi dovrebbero essere “liberate” tra due venerdì. Quasi tutte le altre Regioni comunque la prossima settimana potrebbero scendere sotto i 50 e iniziare il conteggio.