“Scenari del conflitto nella letteratura italiana”: all’Unifg il XXV congresso ADI

Si svolgerà al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, dal 15 al 17 settembre, il XXV Congresso Nazionale dell’Associazione degli Italianisti (ADI).

Il tema scelto per l’edizione 2022 è “Scenari del conflitto nella letteratura italiana”.

In questo momento in cui la guerra è entrata nuovamente a far parte della nostra quotidianità, l’Associazione degli Italianisti intende portare l’attenzione proprio sul valore etico e civile della letteratura, sulla sua capacità di riflettere criticamente sui processi e le contraddizioni della storia.

“Il Congresso”, ha dichiarato il prof. Sebastiano Valerio, direttore del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Foggia e segretario nazionale dell’ADI, “sarà, inoltre, l’occasione per un confronto tra le diverse anime dell’Italianistica e vedrà i rappresentanti della maggiori associazioni del settore confrontarsi sulle prospettive della didattica e della ricerca nel campo della letteratura italiana”.

Il Congresso vedrà la partecipazione di circa trecento docenti e studiosi provenienti da tutti gli atenei d’Italia e da numerosi atenei stranieri. Ogni studioso ha avuto la possibilità, infatti, di presentare una proposta e inserire il proprio intervento nei panel del congresso.

I contributi riguarderanno, tra gli altri, i seguenti argomenti:

la rappresentazione della guerra e della pace

i linguaggi della politica e della diplomazia

gli snodi storiografici: periodizzazioni storico-letterarie ed eventi bellici

retorica, generi letterari e guerra

il superamento dei conflitti

la trattatistica politico-militare

L’avvio dei lavori è previsto per le ore 15.00 del 15 settembre presso l’Aula Magna “G.Cipriani” del DISTUM. Ad aprire il congresso, dopo i saluti istituzionali, l’intervento del prof. Francesco Tateo, professore emerito di Letteratura Umanistica e Letteratura Italiana.

I dettagli degli interventi e l’intero programma sono disponibili su studiumanistici.unifg.it.