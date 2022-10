Scandalo a Rai1: il caso della molestia di Memo Remigi. Bortone: “Comportamento che non può essere tollerato in Rai”

“Oggi è un altro giorno”, il programma pomeridiano in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Serena Bortone, è al centro da alcune ore di polemiche infuocate per un gesto di Memo Remigi, il cantante italiano che da alcuni mesi fa parte degli affetti stabili del programma televisivo.

Venerdì scorso, come ha svelato Dagospia, nel lancio del programma subito dopo il TG1, Memo Remigi ha palpato il fondoschiena di Jessica Morlacchi. Il video incriminato sta facendo il giro del web e la conduttrice del programma, Serena Bortone, in diretta ha comunicato che Remigi è stato allontanato dal programma perché in Rai, ma soprattutto nel suo programma, non sono contemplati alcuni gesti del genere. “Come avrete notato – ha dichiarato la conduttrice – Remigi non fa più parte di questo gruppo di lavoro. Remigi si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo”.

Le parole di @serenabortone in apertura di puntata sull’assenza di Memo Remigi #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/UCGETDQE8Q — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) October 27, 2022

Remigi non compare in video da lunedì, ma la bomba mediatica è esplosa solamente oggi dopo il pezzo di Dagospia. Il riserbo sulla questione, ha dichiarato Bortone, era per non esporre troppo la vittima della molestia, ovvero Jessica Morlacchi.

Pochi minuti dopo la diretta di oggi, Remigi è stato intervistato da FanPage. “Non c’è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario”.

Le immagini, però, mostrerebbero qualcosa di diverso di un gesto involontario. “Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’eta che ho e non sono mai stato questa persona”.

Poi smentisce l’uscita di scena dal programma. “No, adesso sono in attesa di vedere quello che succede, ma avevo degli esami da fare, ho fatto il tagliando, sa, a 84 anni…ma non è vero che mi hanno sospeso, per adesso non ho avuto nessuna notizia riguardo questo”.