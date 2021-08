Scalfarotto: “Far west nel foggiano”

Oggi si è consumato l’ennesimo fatto di sangue nel foggiano: a San Severo nel corso di una sparatoria è stato ferito gravemente un uomo, pregiudicato.

Due persone sono state inoltre raggiunte dai proiettili, fra cui, ancora una volta, un bambino.



Una situazione da far west dove la criminalità organizzata agisce in sprezzo della legge sfidando apertamente lo Stato.



Non è accettabile che si arrivi a sparare per strada, in un clima da guerra civile.



Ho immediatamente sentito il Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e gli ho assicurato il massimo impegno del Ministero dell’Interno, a livello centrale e periferico, per contrastare la criminalità e dare ai cittadini una risposta forte in termini di sicurezza e di legalità sul territorio.

Ivan Scalfarotto