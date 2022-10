Sbriciolata con crema di pistacchi: la ricetta di Silvia Mellini.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Per la crema di pistacchi

100 g di pistacchi al naturale sgusciati e spellati

62 g di olio neutro di vinaccioli o 62 g di olio di semi di girasole

1 pizzico di sale

160 g di cioccolato bianco

Per la pasta frolla

350 g di farina tipo 00

150 g di zucchero

150 g di burro freddo, a tocchetti

1 uovo

1 tuorlo

5 g di lievito in polvere per dolci

½ stecca di vaniglia, i semini

1 pizzico di sale

zucchero a velo, a piacere

PROCEDIMENTO

Per la crema di pistacchi

Tritare i pistacchi

Aggiungere 20 gr di olio vinaccioli, il sale e frullare (Ripetere questo passaggio 4-5 volte fino ad ottenere un pasta oleosa)

Unire il cioccolato bianco e tritare

Riunire il tutto con una spatola in un pentolino, aggiungere i restanti 42 gr di olio vinaccioli e sciogliere il tutto a bagnomaria e a fuoco basso

Trasferire la crema ottenuta in una ciotola, coprire con una pellicola trasparente e lasciare raffreddare

Per la pasta frolla

Preriscaldare il forno a 180°

Rivestire lo stampo per crostate con carta da forno e tenere da parte

In una ciotola aggiungere la farina 00, l’uovo, il tuorlo, il lievito, la vaniglia, il sale ed impastare

Si dovrà ottenere un impasto non omogeneo, ma in briciole

Trasferire ⅔ delle briciole sul fondo dello stampo preparato e coprirne uniformemente tutta la superficie, alzando i bordi di circa 0,5 cm

Stendere la crema di pistacchi e ricoprire con le restanti briciole

Cuocere in forno caldo per 30-35 minuti

Togliere dal forno con attenzione e lasciare raffreddare completamente

Spolverizzare con dello zucchero a velo e servire

