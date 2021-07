Sardegna, non fugge dal fuoco per proteggere il gregge. Il cane pastore ce la farà

L’immagine simbolo dell’incendio che ha devastato la Sardegna nelle ultime ore è questo cane pastore, che fino alla fine non si è allontanato, non ha abbandonato il suo ruolo ed è rimasto bloccato su un muretto, nonostante le fiamme, per proteggere il suo gregge.

Salvato da un veterinario, ora è affidato alla Clinica Duemari.

«Rimasto fermo sul muretto mentre le fiamme lo avvolgevano – scrive su Facebook –. No, non l’ho soppresso perché guarirà. Non ha il chip, dubito che succeda ma se qualcuno dovesse riconoscerlo si faccia sentire».