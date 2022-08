Sapori dell’antico borgo si svolgerà a Rodi Garganico nel bellissimo borgo marinaro, un posto magico intriso di storia e di storie che per ragioni di varia natura è tenuto un po’ ai margini dal resto della cittadina che sta vivendo una fase turistica molto dinamica, per merito delle istituzioni e delle interessanti iniziative di privati, per non parlare del porto turistico, facendo scalare molte posizioni nel gradimento del turismo nazionale.