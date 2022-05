Sant’Antonio di Padova: il ritorno dei festeggiamenti a Peschici

PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI PADOVA IN PESCHICI: IL RITORNO DEI FESTEGGIAMENTI!

La Parrocchia di Sant’Antonio di Padova in Peschici, in vista dell’imminente Festività del 12-13 giugno, sta organizzando e preparando il Programma Religioso e Civile. Camminiamo insieme per confermare, rinnovare la tradizione ma c’è bisogno di ascolto per essere innovativi etc… dopo 2 anni di stop. Con l’aiuto e la partecipazione dei Fedeli torneremo ad animare i Riti e nn solo, oltretutto, per me sarà la prima ricorrenza per e con voi tutti carissimo popolo di Peschici.

Per dare ulteriore lustro a quanto sopra riportato ho accettato la loro disponibilità, oltre che di colonne storiche, anche di Giovani volontari, disponibili e capaci per aiutarmi in questa bella festa parrocchiale. È doveroso precisare che è un gruppo spontaneo di supporto, autorizzato dalla Parrocchia, ma nulla di paragonabile ad un comitato o associazione.

Per la raccolta delle offerte:

– In concomitanza con la Messa, già in questo fine settimana e nel prossimo, presenzierà il “banchetto”, per poi prolungarsi dal 31 maggio, con la “Tredicina di Sant’Antonio”;

– Il Gruppo intercederà fondi tra le attività commerciali, strutture ricettive e aziende varie;

– Nessuno è autorizzato a fare il “porta a porta nelle case”: i fedeli potranno recarsi al “banchetto” o nell’ufficio del Parroco.

Qui di seguito i nominativi dei soggetti coinvolti nell’organizzazione:

– Leonardo Biscotti

– Luciano Biscotti

– Francesco D’arenzo

– Alessandro Delli Muti

– Mimì La Torre

– Mimì Martella

– Pierpaolo Olivieri

– Matteo Petrilli

Ci sono tante idee in cantiere, che per realizzarle c’è bisogno dell’aiuto di tutti Nn soltanto economico. Vi aspettiamo!

Don Michele e Consiglio Pastorale.