Sant’Agata: cantanti e vip sul Palco delle Puglie

Sant’Agata di Puglia, sul Palco delle Puglie Enzo Avitabile, Tony Esposito, Cristiano Malgioglio, Gaudiano, Ron Moss, Gemelli Diversi, Eugenio Bennato, Elettra Lamborghini

Ancora grande musica sul “Palco delle Puglie”, a Sant’Agata di Puglia che tra il 23 e il 26 agosto ospiterà diversi big della musica pop italiana ed internazionale. Martedì 23 agosto in Piazza XX Settembre ad esibirsi sarà Enzo Avitabile; mercoledì 24 agosto in Piazza Perillo, nell’ambito di “Radio Ciccio Riccio in Tour” si alterneranno artisti di fama internazionale come Cristiano Malgioglio, i Gemelli Diversi, Tony Esposito, Ron Moss e il foggiano Gaudiano. Giovedì 25 agosto in Piazza XX Settembre sarà la volta di Eugenio Bennato. Il gran finale venerdì 26 agosto con la seconda serata di radio Ciccio Riccio in Tour: ospiti all’interno del campo sportivo Astol, Riki e la special Guest Elettra Lamborghini. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito ed inizieranno alle ore 22,00. L’estate “Capitanata” da Sant’Agata di Puglia prosegue a gonfie vele con eventi culturali e di spettacolo con il borgo dei Monti Dauni ogni sera stracolmo di gente che arriva non solo dalle località limitrofe ma anche dalle vicine Basilicata e Campania.