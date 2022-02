Sanremo, pronti-via! Ed è subito polemica sulla cannabis

Due collanine con dei ciondoli a forma di foglie di marijuana e, con Ornella Muti protagonista, la prima polemica politica del festival di Sanremo 2022 è servita. Ci ha pensato l’attrice a porgere su un vassoio d’argento, sui social, lo spunto per far gridare allo scandalo gli antiproibizionisti. Con una foto postata sul profilo Instagram, la coconduttrice scelta da Amadeus per la prima serata del festival appare in bigodini in una pausa delle prove al Teatro Ariston con accanto la figlia Naike Rivelli. Entrambe indossano una collanina con le foglie di ‘erba’ messe volutamente in evidenza.

“La droga è morte, e sempre e comunque la combatterò. Onore ai ragazzi e alle ragazze che, a San Patrignano e in tutta Italia, lottano per la vita e per la libertà dalle dipendenze”. Matteo Salvini, leader della Lega, sui social si esprime così in relazione alle polemiche legate a Ornella Muti al Festival di Sanremo 2022.