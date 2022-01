Sanremo, ospiti ed esibizioni di domani

Martedì 1 febbraio inizia il Festival di Sanremo 2022. Conduce Amadeus, affiancato da Ornella Muti. Ascoltiamo la prima metà (12) dei brani in gara.

Ospiti Fiorello, i Måneskin e i Meduza.

Questi i 12 cantanti in gara la prima serata. La scaletta ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo con i cantanti in ordine di uscita sarà disponibile nel tardo pomeriggio di martedì 1 febbraio. Quella che segue è la lista dei cantanti in ordine alfabetico.