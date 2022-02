Sanremo, lo sfottò di Checco Zalone alle star-virologi

“Prima in paese il virologo era sotto il podologo e appena una ‘nticchia sotto l’estetista. Poi c’è stato il riscatto”. Checco Zalone sfotte i virologi si rivolge quindi a “vulcanologi, tornadologi e maremotologi”: “Non vi preoccupate, prima o poi Fabio Fazio chiama anche voi”. E mostra il suo amuleto: “Il primo tampone positivo di Cellino Sammarco”. Poi è la volta di “Pandemia ora che vai via”, una nuova canzone.

“La curva è andata giù, sta per finire il sogno. Nessuno si spaventa più, manco a Codogno. Il bollettino non fa più notizia, e Fazio mi ha tolto l’amicizia”, canta Zalone e precisa che il brano ha come autori Brusaferro, Rezza, Pregliasco, e tutti i virologi italiani, dirige l’orchestra Beppe Virussicchio.