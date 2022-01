Francesca Michielin ed Emma Marrone

Le sorprese di Sanremo 2022 non terminano, quest’anno in una veste del tutto nuova la cantante Francesca Michielin dirigerà l’orchestra per Emma Marrone.

La 72° edizione del Festival di Sanremo si preannuncia davvero scoppiettante.

Dopo l’annuncio delle cinque co-conduttrici, oggi arriva questa nuova flash news.

Emma (37) e Francesca (26) hanno annunciato oggi 14 gennaio questa novità attraverso i loro profili social.

Entrambe sono state già concorrenti del Festival, lo scorso anno la cantante Michielin insieme a Fedez si era classificata al secondo posto.

L’ultima partecipazione di Emma al Festival risale al 2012, anno in cui vinse con il brano Non è l’inferno.

Quest’anno il titolo del suo nuovo brano è Ogni volta è così.

Francesca Michielin ha dunque annunciato su Instagram l’enorme felicità per il nuovo ruolo assegnatole:

“È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”.

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a queste due professioniste.