Sanremo: attendendo il vincitore la forza e la personalità di Drusilla Foer

Il Festival ci sta tenendo attaccati al televisore come ogni anno e finalmente si é tornati a vederlo anche in presenza con il pubblico.

Tra Mahmood e Blanco dati per vincenti, Elisa e Morandi piazzati in testa alla classifica, la riconferma di diversi (la rappresentante di lista, Irama, Noemi) e il gradito ritorno di Donatella Rettore con l’esordiente e talentuosa Ditonellapiaga il resto passa abbastanza nelle consuetudini della manifestazione (tra ritorni annunciati e habitué)ma un elemento dirompente c’è stato.

La presenza di Drusilla Foer che ci ha fatto immediatamente dimenticare stuoli di vallette e di ospiti abbastanza inutili. Drusilla è il personaggio ideato e interpretato dal fotografo e attore fiorentino Gianluca Gori, effettivamente non si può non affermare che una volta all’Ariston, Drusilla ha spazzato via anni di co-conduttrici onestamente poco rilevanti, perché dinanzi all’arte, all’eleganza, all’intelligenza, alla teatralità, all’ironia, bisogna unicamente inchinarsi ed applaudire.

Ne ha fatto le spese Iva Zanicchi che è arrivata sul palco dicendole “quanto sei alta“….Drusilla le ha risposto con un “parecchio, molto più di te“…non contenta la cantante ha continuato , con “lei ha anche altre cose più di me“ a cui la Foer ha perfettamente replicato: “Vero, diverse cose… sono colta!“.

Il monologo finale sull’unicità con un appello all’ascolto vale tutto il Festival.

“Sarà una ficata pazzesca e sarà bellissimo abbracciare la nostra unicità e a quel punto io credo che sarà più probabile aprirsi e uscire da questo stato di conflitto che ci allontana. Sono una persona molto fortunata a essere qui ma vi chiederei un altro regalo: date un senso alla mia presenza su questo palco e tentiamo il vero atto rivoluzionario, che è l’ascolto, di se stessi e degli altri.“

Speriamo che Drusilla Foer che miete successi in tutti i teatri diventi anche una presenza televisiva più frequente, ne avremmo tutti bisogno.