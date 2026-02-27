Sanremo 2026: ospiti, duetti e scaletta ufficiale della quarta serata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



La quarta serata del Festival di Sanremo, in programma venerdì 27 febbraio, sarà dedicata alle cover: i 30 Campioni in gara interpreteranno brani italiani e internazionali pubblicati entro il 31 dicembre 2025, accompagnati da ospiti speciali.

20.40 – Laura Pausini apre la serata con “Ritorno ad amare”, “Immensamente” e “Io canto”.

20.51 – Elettra Lamborghini insieme a Las Ketchup interpreta “Aserejé”.

20.57 – Eddie Brock con Fabrizio Moro canta “Portami via”.

21.08 – Ingresso di Mister X.

21.11 – Mara Sattei e Mecna propongono “L’ultimo bacio”.

21.18 – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in “Ti lascio una canzone”.

21.24 – Ingresso di Bianca Balti.

21.27 – Levante insieme a Gaia canta “I maschi”.

21.33 – Malika Ayane con Claudio Santamaria interpreta “Mi sei scoppiato dentro il cuore”.

21.44 – Bambole di Pezza e Cristina D’Avena in “Occhi di gatto”.

21.50 – Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso canta “Su di noi”.

21.56 – Tommaso Paradiso insieme agli Stadio interpreta “L’ultima luna”.

22.02 – Michele Bravi con Fiorella Mannoia in “Domani è un altro giorno”.

22.11 – Tredici Pietro, Galeffi e Fudasca – “Vita”.

22.18 – Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”.

22.26 – Fulminacci con Francesca Fagnani interpreta “Parole parole”.

22.37 – LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”.

22.43 – Dal Suzuki Stage, Francesco Gabbani canta “Viva la vita”.

22.49 – Raf con i The Kolors – “The Riddle”.

23.00 – J-Ax con i Ligera County Fam interpreta “E la vita, la vita”.

23.08 – Ditonellapiaga con Tony Pitony – “The Lady Is a Tramp”.

23.17 – Enrico Nigiotti e Alfa – “En e Xanax”.

23.23 – Consegna del Premio alla Carriera a Caterina Caselli.

23.29 – Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”.

23.41 – Dalla nave, Max Pezzali canta “Gli anni”.

23.47 – Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the Road Jack”.

23.53 – Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”.

00.00 – Arisa insieme al Coro del Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”.

00.06 – Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”.

00.15 – Sal Da Vinci e Michele Zarrillo – “Cinque giorni”.

00.21 – Fedez con Marco Masini e Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”.

00.34 – Ermal Meta con Dardust – “Golden Hour”.

00.40 – Nayt e Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”.

00.46 – Ospite Vincenzo Schettini con un intervento sul tema delle dipendenze.

00.50 – Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”.

01.00 – Chiello accompagnato dal pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”.

01.06 – Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”.

01.22 – Annuncio della classifica finale della serata cover.

Le esibizioni saranno valutate tramite Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio: il più votato conquisterà la vittoria della serata cover.