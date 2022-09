Sanremo 2023, ritorno clamoroso sul palco dell’Ariston: l’indiscrezione

Paola e Chiara, ne è passato di tempo dall’ultima volta. Nel 2013 lo scioglimento del duo più esplosivo di fine anni ’90 e inizi Duemila e oggi la reunion che per alcuni nasconde un secondo fine. Dopo un’estate che le ha viste protagoniste sul palco del Jova Beach Party, si prevede il grande salto per le sorelle Iezzi. L’indizio arriva direttamente dai social. In una foto postata su Instagram, Paola e Chiara sono sedute davanti a un mixer, concentrate su quello che potrebbe essere un nuovo singolo. Scatto non del tutto ingenuo che ha portato i fan a fantasticare e a chiedersi se le sorelle Iezzi saliranno sul palco dell’Ariston nel 2023. La prima volta sul palco dell’Ariston fu indimenticabile per Paola e Chiara. Con il brano “Amici come prima” si aggiudicarono la vittoria tra le Nuove Proposte e da quel momento il loro successo si incrementò a dismisura. “Vamos a bailar” e “Festival due dei singoli più ascoltati. Quest’ultimo ad esempio è stato omaggiato come sonorità da Elodie nella canzone Tribale. «Non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più», aveva spiegato Paola in un’intervista dello scorso luglio. Ma oggi le cose sembrano essere cambiate e all’orizzonte sembra esserci un ritorno a Sanremo. Si tratta di un rumor e non vi è nulla di ufficiale in tutto ciò, ma sognare la reunion in grande stile non è peccato.