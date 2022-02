Sanremo 2022: i meme più divertenti della 72esima edizione

Emma Marrone e Francesca Michielin

La quinta serata di Sanremo sancisce la fine della 72esima edizione, una tra le più seguite. Scopriamo insieme quali sono stati i meme più divertenti.

Partiamo dalla prima serata, protagonista dei social di quest’edizione sicuramente la cantante Orietta Berti ed i suoi eccentrici outfit, come in questo caso.

Poi abbiamo l’altro grande accompagnatore di questo Festival, Fiorello. In questo meme lo vediamo vestito di nero mentre punta il termometro verso uno spettatore dell’Ariston decisamente incredulo.

In seguito c’è Giusy Ferreri con il suo megafono, l’immagine che vedrete in seguito è stata poi riproposta in diversi meme.

Passiamo poi alla serata dedicata alle cover, uno dei meme più popolari sui social è sicuramente quella che raffigura Emma e Francesca durante la loro coreografia…a Pisa.

Passiamo poi al grande protagonista di quest’edizione, il FantaSanremo.

Nominato da tutti, il gioco è stato il passatempo a cui i fruitori più giovani del programma non hanno saputo rinunciare.

Bonus e malus sono stati il motivo di numerosi aneddoti avvenuti sul palco e non, vi siete chiesti come mai il cantante Rkomi ha fatto delle flessioni con Amadeus? Ecco spiegato il motivo.

Arriviamo ora ai meme dell’ultima serata.

Protagonisti della finale sicuramente Blanco e Mahmood, nonché vincitori anche di quest’edizione di Sanremo.

E voi quale meme avete preferito?